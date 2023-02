AUGUSTA (Germania) - L'anticipo della 21ª giornata di Bundesliga tra Augusburg e Hoffenheim si decide in extremis, dopo un match ad alta tensione. A spuntarla sono i padroni di casa, che si impongono per 1-0 grazie al gol di Jensen a due minuti dal termine, che allontana la zona retrocessione almeno per questa settimana.