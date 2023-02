Bundesliga, tifosi dello Schalke aggrediti con mazze da baseball: 4 feriti gravi

Alcuni tifosi dello Schalke 04 sono stati aggrediti , con quattro persone che sono rimaste gravemente ferite . Lo ha annunciato la polizia locale di Gelsenkirchen , dove il gruppo di tifosi si era riunito prima di recarsi a Berlino per la partita di Bundesliga contro l'Union.

Tifosi dello Schalke aggrediti

È successo all'alba, con un centinaio di persone, "probabilmente" ultrà dei club Rot-Weiss Essen e Borussia Dortmund, hanno attaccato i tifosi dello Schalke che si stavano radunando per andare in autobus a Berlino. Ne è scaturita una gigantesca rissa, nella quale sono comparse anche mazze da baseball. "Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un autista di autobus", ha aggiunto la polizia, che ha aperto un'inchiesta per disturbo all'ordine pubblico e lesioni personali.