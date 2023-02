Bayern Monaco, maxi multa per Nagelsmann: ecco quanto gli costerà la lite con l'arbitro

MONACO DI BAVIERA - Un ko duro da digerire per Julian Nagelsmann quello incassato dal suo Bayern Monaco sul campo del Borussia Monchengladbach nell'ultimo turno di Bundesliga . Condizionati dall'espulsione di Upamecano dopo appena 8' minuti, i bavaresi hanno perso 3-2 e sono stati così agganciati in vetta dal Borussia Dortmund e dall'Union Berlino (prossimo avversario nello scontro diretto). Uno stop amaro e a fine gara l'allenatore, furioso con il team arbitrale , si è reso protagonista di uno sfogo che gli costerà caro.

In panchina contro l'Union

Nagelsmann è riuscito infatti riuscito a evitare la squalifica, ma è stato multato per 50.000 euro dalla federcalcio tedesca, che ha definito "antisportivi" i commenti rivolti al direttore di gara Tobias Welz e ai suoi assistenti dopo essersi presentato alla porta del loro spogliatoio al termine del match. Le scuse del tecnico arrivate nelle ore successive hanno portato la federazione a 'graziarlo' e ad optare per una sanzione pecuniaria. Nagelsmann potrà dunque essere in panchina domenica prossima (26 febbraio) nella sfida al vertice contro l'Union Berlino.