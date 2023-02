Bundesliga: Eintracht, altro ko dopo il Napoli. Dortmund in testa

Settimana da dimenticare per l'Eintracht Francoforte, che dopo il ko in Champions League contro il Napoli perde anche in campionato contro il Lipsia. Alla Red Bull Arena i padroni di casa, reduci da un pareggio per 1-1 contro il City, battono per 2-1 l'Eintracht. Sblocca subito Werner, poi prima della fine del primo tempo arriva il raddoppio di Forsberg. Nella ripresa Sow accorcia le distanze, ma non basta. L'Eintracht scivola così al sesto posto in classifica, mentre il Lipsia vola al quarto posto in classifica. Un brutto periodo per il club di Francoforte, atteso dal ritorno degli ottavi di Champions, stavolta al Maradona, con la squadra di Spalletti in vantaggio per 2-0.