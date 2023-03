Bayern, Sommer regala 700 kg di cioccolata a De Ligt: ecco che fine hanno fatto

“ Gli lascerò un camion pieno di cioccolata svizzera davanti alla porta di casa" , erano state queste le parole pronunciate da Yann Sommer al termine della partita di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, dopo che Mathijs De Ligt aveva compiuto un miracoloso intervento sulla linea ( QUI per rivederlo), salvando la porta dei bavaresi. Detto, fatto. Per il portiere svizzero ogni promessa è debito, e lui l'ha ripagato prontamente, acquistando 700kg di cioccolata - che hanno effettivamente riempito un intero camion. L'indirizzo a cui è stato recapitato questo dono, però, non è quello di casa di De Ligt.

Sommer, De Ligt e il camion da 700kg di cioccolata: ecco dove l'ha indirizzato il Bayern

Per il carico di cioccolata da donare a De Ligt, Sommer si è affidato alla compagnia svizzera Kägi. Partendo dalla sede principale dell'azienda, il camion ha attraversato la Germania, fino ad arrivare in Baviera, dove andava recapitato al difensore olandese. Tuttavia, come rivelato da Miu Nguyen, portavoce di Kägi, dieci minuti prima di giungere a Monaco, il Bayern ha chiamato l'azienda per comunicare che non sarebbe stato possibile consegnare il carico al centro d'allenamento dei tedeschi. Lo stesso club bavarese, allora, ha suggerito all'azienda di lasciare i 700 kg di cioccolata alla sede di Münchner Tafel, una sorta di mensa dei poveri locale, che ha ovviamente gradito il dolce dono, affermando di essere pronta a introdurlo nella distribuzione di cibo settimanale.