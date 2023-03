Il Bayern Monaco perde la vetta: ko a Leverkusen, il Borussia Dortmund ringrazia

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Con la testa forse ancora al sorteggio dei quarti di Champions League che gli ha riservato il Manchester City del grande ex Pep Guardiola, il Bayern Monaco cade sul campo del Bayer Leverkusen (possibile semifinalista della Roma in Europa League) e perde la vetta della Bundesliga che vede ora al comando il Borussia Dortmund (vittorioso in anticipo sul Colonia), nuova leader a +1 sui bavaresi a cui faranno visita nel big-match in programma dopo la sosta per le nazionali. Nel match della 25ª giornata alla 'BayArena' non è bastato il gol di Kimmich (22') alla squadra di Nagelsmann, rimontata dai padroni di casa con i due rigori trasformati (al 55' e al 73') da Palacios.