Superlega, il Bayern Monaco prende ufficialmente le distanze: le parole di Hainer

Il Bayern Monaco ha preso ufficialmente le distanze dalla Superlega . Inizialmente, il club tedesco era tra le società che avevano aderito al progetto, per poi dileguarsi. Al momento, infatti, sono rimaste ferme nelle convinzioni di uno sviluppo di una nuova competizione europea soltanto Barcellona, Real Madrid e Juventus , con il club bianconero che dopo l'addio di Agnelli non ha ben specificato la propria posizione.

Bayern Monaco, le dichiarazioni di Hainer

Il Bayern Monaco, attraverso il presidente Herbert Hainer ha così dichiarato ai microfoni di Suddeutsche Zeitung: "Il Bayern non è assolutamente interessato a una Superlega europea. È più promettente, infatti, il concetto modificato e ampliato della Champions League che sta per arrivare fra un paio di stagioni. Il Bayern vuole raggiungere il successo internazionale e per questo esiste già la Champions League".