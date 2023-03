"Nagelsmann esonerato dal Bayern Monaco: ecco chi lo ha cacciato"

Bayern, uno spogliatoio spaccato in due

Secondo il quotidiano tedesco, sarebbero sei i giocatori che si sono apertamente schierati contro Nagelsmann: Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané e Cancelo (scontento di un impiego col contagocce), i cui pareri avrebbero avuto un peso decisivo nell'addio del tecnico. A guidare la fazione anti-Nagelsmann è stato senza ombra di dubbio Manuel Neuer: il rapporto tra l'allenatore e il portiere si era definitivamente incrinato dopo l'esonero del preparatore dei portieri, noché fedelissimo dello stesso estremo difensore tedesco, Toni Tapalovic.

Kimmich difende Nagelsmann

Tra i pochissimi giocatori rimasti dalla parte di Nagelsmann nell'ultimo periodo figurano Goretzka, De Ligt, Upamecano e Pavard che non gli hanno fatto mancare il loro incondizionato sostegno, nonostante una situazione irrimediabile. Chi getta acqua sul fuoco è Joshua Kimmich che ha difeso Nagelsmann, smentendo possibili problemi all'interno dello spogliatoio del Bayern: "Il mister non aveva lo spogliatoio contro. Ho vissuto altri cambi di allenatore ma in questo caso non parlerei di giocatori scontenti. Siamo in corsa su tutti i fronti ma in Bundesliga non abbiamo avuto un buon cammino ultimamente, vincendo solo cinque partite delle ultime dieci".