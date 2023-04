Hoffenheim, colpo salvezza in casa del Werder Brema

BREMA (GERMANIA) - Trasferta corsara per l'Hoffenheim, che nell'ultima partita della 26ª giornata di Bundesliga va a vincere sul campo del Werder Brema: 1-2 il finale di gara, con gli ospiti del tecnico statunitense Matarazzo che conquistano tre punti pesantissimi e si portano fuori dalla zona retrocessione. Primo tempo senza gol e squadre che vanno all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa l'Hoffenheim trova il doppio vantaggio con le reti di Kramaric e Baumgartner (50' e 52'), il Werder prova a reagire al micidiale uno-due e a tornare in gara, ma il gol di Pieper (76') non basta per evitare la sconfitta.