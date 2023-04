Coppa di Germania, il Friburgo di Grifo elimina il Bayern e vola in semifinale

MONACO (Germania) - Clamoroso all'Allianz Arena, il Bayern esce dalla Coppa di Germania, rimontato e sconfitto dal Friburgo, che vola in semifinale. Eppure nulla lascia presagire il clamoroso risultato per la squadra di Tuchel, che dopo il debutto vincente nel Klassiker con il Dortmund aveva visto i suoi impattare bene il match, sbloccato già al 19' con un gran colpo di testa di Upamecano. Al 27' un rimpallo al limite dell'area bavarese, consente a Hofler di trovare il pari con un tiraccio che sorprende Sommer. Pari estemporaneo che non destabilizza il Bayern, che riprende ad attaccare fino all'intervallo, sprecando però più di una occasione. Nella ripresa il match prende un'altra piega e con il passare dei minuti diventà più una battaglia, in cui volano cartellini gialli e latitano le azioni da gol, l'unica eclatante capita a Pavard, che di testa coglie in pieno la traversa. Mentre si allunga l'ombra dei tempi supplementari, arriva però in pieno recupero l'intervento scomposto di Musiala, che allarga troppo il braccio in area su una conclusione del Friburgo, provocando il rigore che Holer trasforma con freddezza, regalando la semifinale al Friburgo.