Coppa di Germania, il Lipsia elimina il Borussia Dortmund

LIPSIA (Germania) - Rialza la testa il Lipsia di Marco Rose, che reduce da un periodo di profonda crisi e da due ko consecutivi in Bundesliga che ne hanno compromesso la rincorsa a un posto Champions, conquista la semifinale di Coppa di Germania, della quale è detentrice, superando il Borussia Dortmund, fresco di scoppola nel Klassiker, per 2-0. Decidono il gol in apertura di Timo Werner e il raddoppio di Orban in pieno recupero. Colpo che vale doppio, vista l'eliminazione del Bayern per mano del Friburgo, prossimo avversario proprio dei biancorossi.