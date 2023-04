Borussia, la sexy infermiera offre un trattamento speciale al giocatore infortunato

DORTMUND - La sosta per le nazionali non ha portato molto bene al Borussia Dortmund. Dopo le dieci vittorie consecutive ottenute dall'inizio dell'anno in tutte le competizioni, i gialloneri di Terzic hanno rallentato un pò il passo nell'ultimo periodo. Eliminati dalla Champions League dal Chelsea con il ko per 2-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale, il Dortmund ha raccolto la prima sconfitta in campionato nel 2023 proprio nella partita più importante: il Der Klassiker contro il Bayern Monaco. I bavaresi del neo tecnico Tuchel hanno vinto 4-2 effettuando il sorpasso sul Dortmund (55 punti per il Bayern primo in classifica, 5 per Reus e compagni). Ad andare ko è inito anche il difensore del Dortmund, Nico Schlotterbeck, uscito al 44' del primo tempo e sostituito da Mats Hummels.