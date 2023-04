Bundesliga, Wolfsburg occasione sprecata: l'Europa si allontana

Risultati a vario titolo tutti importanti dai posticipi domenicali della 27ª giornata di Bundesliga. Il 'Gladbach non lascia scampo al Wolfsburg, frenandone la corsa verso l'Europa grazie all'uno due firmato di Ngoumou e di Marcos Thuram. La squadra di Kovac, che sognava di portarsi a un solo punto dal Leverkusen sesto, scivola al nono posto. Negli altri due match con vista salvezza, vittorie pesantissime per lo Stoccarda, che passa 3-2 a Bochum e lascia l'ultimo posto tornando in lotta per la salvezza, e per l'Hoffenheim, che affonda lo Schalke, nuovo fanalino di coda, salendo al quintultimo posto.