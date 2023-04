Bundesliga, lo Schalke travolge 5-2 l'Hertha e gli lascia l'ultimo posto

GELSENKIRCHEN (Germania) - Nell'anticipo che ha aperto la 28ª giornata di Bundesliga, successo pesantissimo in chiave salvezza per lo Schalke, che alla Veltins Arena travolge per 5-2 l'Hertha Berlino cui lascia l'ultimo posto in classifica. La squadra di Thomas Reis si issa così momentaneamente in terz'ultima posizione a due soli punti dal Bochum, quindicesimo, tornando a sperare. Match senza storia, con Skarke e Bulter che in meno di un quarto d'ora assestano l'uno-due che indirizza la partita. Nel finale del primo tempo moto d'orgoglio dell'Hertha, che accorcia le distanze con un gran gol dell'ex "italiano" Jovetic. E' un fuoco di paglia, perché in apertura di ripresa Terodde ristabilisce le distanze firmando il 3-1. Nel finale lo Schalke dilaga, prima con Bulter, che fa doppietta, e poi con Kaminski, che firma il 5-2 finale dopo il gol ospite firmato da Richter.