Il Bayern Monaco stecca, ma il Borussia Dortmund manca l'aggancio

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Altra delusione per il Bayern Monaco di Tuchel che, dopo il ko in casa del Manchester City nell'andata dei quarti di Champions League, frena anche in campionato pareggiando 1-1 in casa contro l'Hoffenheim nel match valido per la 28ª giornata di Bundesliga. All'Allianz Arena non basta infatti il gol segnato nel primo tempo da Pavard (17') ai bavaresi capolista, ripresi nel secondo da Kramaric (71').