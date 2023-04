Bundesliga: pari per Leverkusen e Union, colpo Friburgo

BERLINO (GERMANIA) - Dopo il ko a Dortmund riparte con un pareggio il cammino dell'Union Berlino terzo in classifica, che fa 1-1 in casa contro il Bochum nel match valido per la 28ª giornata di Bundesliga. Primo tempo equilibrato ma i padroni di casa trovano il vantaggio in pieno recupero con il colpo vincente messo a segno da Juranovic. Nella ripresa Stoger riporta in parità il risultato dagli undici metri. Il nervosismo si impadronisce della parte finale della gara e Jaeckel riceve il secondo cartellino giallo lasciando in dieci i berlinesi. Gli ospiti provano ad approfittare della superiorità numerica acquisita ma senza riuscirci. Un punto importante comunque importante per l'Union che resta terzo da solo a +1 sul Lipsia.