Finisce1-1, la sfida tra Augusta e Stoccarda, anticipo della 29esima giornata della Bundesliga. Padroni di casa in vantaggio all'ottavo con Beljo, che di testa sfrutta un perfetto assist di Maier. Pareggio degli ospiti nel finale con Endo, che da due passi ribadisce in rete una corta respinta della difesa dopo un calcio di punizione. Con questo pareggio lo Stoccarda resta in terz'ultima posizione con 25 punti, a meno due dal Bochum. L'Augusta mantiene la tredicesima posizione in classifica.