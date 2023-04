Stop Borussia Dortmund: assist al Bayern, ora può perdere la vetta

BOCHUM (Germania) - Nell'anticipo della 30ª giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund frena a sorpresa contro il Bochum, quartultimo in campionato. Una battuta d'arresto che ora può dare l'assist al Bayern Monaco per andare in testa alla classifica. I bavaresi sono a 59 punti, il Dortmund sale a 61 ma ora può essere scavalcato e perdere il primato. Il Bochum va in vantaggio già al 5', poi dopo due minuti Adeyemi pareggia, ma la squadra di Terzic non riesce a completare la rimonta e la partita finisce 1-1.