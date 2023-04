Roma, il Leverkusen pareggia a Berlino: 0-0 con l'Union

BERLINO (Germania) - Nono risultato utile di fila in campionato per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, sesto in classifica e prossimo avversario della Roma nelle semifinali di Europa League, che nella 30ª giornata di Bundesliga pareggia 0-0 sul campo dell'Union Berlino terzo in classifica e agganciato dal Friburgo. Alla squadra dell'azzurro Grifo (titolare) basta un gol di Doan per espugnare Colonia e andare così a 'prendere' i berlinesi a quota 56 punti.