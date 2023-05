Leverkusen, anticipata la gara con il Colonia in vista della Roma: polemiche a non finire

Il Bayer Leverkusen ha chiesto ed ottenuto dalla Bundesliga l'anticipo della sfida di campionato con il Colonia. Il match si sarebbe dovuto disputare domenica sette maggio, ma è stato programmato per venerdì 5 alle ore 20.30. Gli uomini di Xabi Alonso avranno così due giorni in più a disposizione per preparare la semifinale d'andata, in programma allo stadio Olimpico di Roma l'11 maggio.