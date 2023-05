Bundesliga, il Bayern Monaco tiene la vetta. Lipsia al terzo posto

W.Brema-Bayern Monaco, tabellino e statistiche

Lipsia al terzo posto, Union Berlin ko

Sconfitta interna per 1-0 per il Friburgo contro il Lipsia, che balza al terzo posto in classifica. A decidere il match una rete di Kampl. Ko in trasferta, sempre di misura, anche per l'Union Berlino che cade sul campo dell'Augsburg con un gol di Beljo. Netto 2-0 del Moenchengladbach - in casa - contro il Bochum. In gol Hofmann e Stindl. Sorride pure l'Hertha Berlino che si impone 2-1 sullo Stoccarda con i guizzi di Kempf e Niederlechner. Non basta agli ospiti la rete del momentaneo pari di Guirassy. Infine, tris dell'Hoffenheim in casa con l'Eintracht: Baumgartner, Kramaric (rigore) e Bebou i marcatori. Non basta alla formazione di Glasner - che dalla ripresa ha giocato in superiorità numerica per il rosso a Nsoki - il sussulto di Gotze.

