Bundesliga, Bayern Monaco show: 6-0 allo Schalke!

Show del Bayern Monaco nella 32ª giornata della Bundesliga . La squadra di Tuchel ha battuto lo Schalke 04 all' Allianz Arena con un netto 6-0 . Partita a senso unico per i bavaresi, che sbloccano subito con Muller al 21' e di Kimmich su rigore al 29', poi nella ripresa arriva la doppietta di Gnabry e i gol di Tel e Mazraoui . Il Bayern capolista si porta a +4 sul Borussia Dortmund , impegnato stasera nella sfida contro il Monchengladbach .

Bayern Monaco-Schalke 04, tabellino e statistiche

Segna Kamada, Union Berlin al terzo posto

Vittoria anche per l'Union Berlino, che si impone per 4-2 contro il Friburgo e scavalca il Lipsia al terzo posto. Vincono anche il Bochum, 3-2 contro l'Augusta, e l'Eintracht Francoforte che si impone per 3-0 contro il Magonza: in gol Kamada, Buta e Kolo Muani. Il Wolfsburg ottiene tre punti nel match contro l'Hoffeneim vincendo 2-1.