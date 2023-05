Bundesliga, il Bayer Leverkusen frena prima della Roma

STOCCARDA (GERMANIA) - Il Bayer Leverkusen frena ancora una volta in campionato, ottenendo il secondo punto nelle ultime tre giornate. La squadra di Xabi Alonso , che aggancia il Wolfsburg al sesto posto a 49 punti, non va oltre l' 1-1 sul campo dello Stoccarda : padroni di casa avanti al 57' con il calcio di rigore trasformato da Guirassy al quale risponde, ancora dagli undici metri, Palacios al 70'. Il Bayer dovrà ora concentrarsi sulla complicata sfida di ritorno delle semifinali di Europa League contro la Roma in programma giovedì 18 maggio alla ' BayArena ' e con la squadra di Mourinho che parte dall'1-0, firmato Bove , nel match d'andata.

Il Lipsia manda ko il Werder Brema

Vittoria in rimonta del Lipsia sul Werder Brema, fondamentale in chiave Champions. La squadra di Marco Rose passa in svantaggio subendo la rete di Bittencourt ma negli ultimi dieci minuti finali prima trova il pareggio con Orban e all'ultimo secondo si impone per 2-1 con il gol di Szoboszlai. Con questi tre punti il Lipsia sale a quota 60 e raggiunge il terzo posto portandosi a +1 sull'Union Berlino.

