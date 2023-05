Bundesliga, Bayern Monaco ko con il Lipsia: la vetta è a rischio

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La stagione del Bayern Monaco rischia di rivelarsi un disastro dopo l'avvicendamento in panchina tra Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel , che dopo essere stato eliminato dal Friburgo nei quarti di finale della Coppa di Germania e dal Manchester City in quelli di Champions League rischia ora di perdere anche il campionato .

Bayern Monaco-Lipsia 1-3: statistiche e tabellino

La rimonta del Lipsia fa tremare il Bayern

Nella 33ª e penultima giornata di Bundesliga infatti i campioni in carica, passati in vantaggio con Gnabry al 25', sono stati rimontati e sconfitti in casa dal Lipsia (1-3) che ha ribaltato tutto nella ripresa con le reti di Laimer, Nkunku (su rigore) e Szoboszlai (ancora dagli 11 metri). Così ora i bavaresi rimangono a 68 punti in classifica e rischiano di essere superati dal Borussia Dortmund, secondo a -1, che è atteso dalla trasferta sul campo dell'Augusta.

Bundesliga: la classifica

Bundesliga, ultimo turno decisivo

Il turno conclusivo sarà decisivo anche per assegnare l'ultimo dei quattro posti che alla Germania spettano in Champions (oggi il terzo se l'è preso il Lipsia battendo il Bayern). Se lo giocheranno Friburgo e Union Berlino, attualmente quarte a pari merito con la differenza reti favorevole alla squadra della capitale, che oggi ha perso 4-2 con l'Hoffenheim. Sabato prossimo, 27 maggio, l'Union ospiterà il Werder Brema, mentre il Friburgo andrà a Francoforte a far visita all'Eintracht. In coda è matematica la retrocessione dell'Hertha Berlino.

Bundesliga: risultati, tabellino e calendario