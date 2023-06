Ufficiale, Eintracht Francoforte: Toppmoller è il nuovo allenatore

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Nuova guida tecnica per l'Eintracht Francoforte. Il club tedesco, eliminato agli ottavi di finale di Champions League dal Napoli di Luciano Spalletti, sarà guidato in panchina da Dino Toppmoller che prenderà il posto di Oliver Glasner. Nella scorsa stagione i tedeschi hanno conquistato l'Europa League in finale contro i Rangers.