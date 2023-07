Perché Kim salterà l’amichevole del Bayern contro il Manchester City

Kim Min-Jae è stato ufficializzato e presentato dal Bayern Monaco, ma non è ancora pronto per scendere in campo. L'allenatore Tuchel, infatti, lo ha escluso dall'amichevole contro il Manchester City. La motivazione è di natura esclusivamente tecnica come ha confermato lo stesso giocatore: "Sto cercando di migliorare la mia condizione fisica e aumentare la mia resistenza. Meglio non esagerare in questa fase del ritiro".