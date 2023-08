Vinicius e la conversazione su Mbappé al Real: il video che rivela tutto

Vinicius e la chiamata che avvicina Mbappé al Real

Ma non è finita, un video apparso sui social rivela infatti di una chiamata tra Vincius e Juni Calafat, uomo chiave dei trasferimenti del Real Madrid, alla presenza anche di Militao. "Vuoi che venga Mbappé?", la domanda di Calafat. "Sì, spero che venga", la risposta del brasiliano. Poi la chiosa ironica finale: "Se stai spendendo tutti i soldi a Ibiza poi non basteranno per Mbappé!", ha concluso Calafat. Insomma un altro indizio, l'ennesimo, di quella che è per eccelenza la telenovela di questa sessione di mercato.