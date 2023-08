Trionfo Lipsia, 3-0 al Bayern e porta a casa la Supercoppa: Olmo oscura Kane

kaneROMA - Una tripletta spettacolare di Dani O l mo consegna la Supercoppa di Germania al Lipsia che batte 3-0 il Bayern Monaco . Due gol nel primo tempo, uno (su rigore) nella seconda frazione: lo spagnolo, almeno per oggi, è riuscito ad oscurare persino l'esordio di Harry Kane (subentrato nella ripresa, così come l'ex Napoli Kim ) con la maglia dei bavaresi, consegnando al Lipsia la prima Supercoppa della propria storia.

La cronaca di Bayern Monaco-Lipsia: Dani Olmo oscura Kane

Tuchel lascia Kim inizialmente in panchina: passano appena 3' e Dani Olmo apre il proprio show personale approfittando di un errore della difesa del Bayern e, dall'interno dell'area, batte Ulreich. Il Bayern reagisce con Tel, Blaswich replica con un intervento super. Al 28' Simakian rischia l'autorete del pareggio, ma la palla impatta sul palo. Al 44' però arriva il raddoppio: Dani Olmo, con una giocata pazzesca si libera di De Ligt e batte Ulreich, Lipsia 2, Bayern 0. Nella ripresa, entra anche Kim: il Bayern cerca di riaprirla, senza riuscirci, per un paio di volte con Tel: quest'ultimo al 63' lascia il posto a Kane, in campo per l'esordio. Ma non basta: i riflettori continua a prenderseli Dani Olmo che al 68' trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Mazraoui, 3-0.