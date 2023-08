Bundesliga, Lipsia travolgente: manita in rimonta allo Stoccarda

LIPSIA (GERMANIA) - Il Lipsia conquista i primi tre punti della sua stagione e lo fa battendo in rimonta con un sonoro 5-1 lo Stoccarda. Alla Red Bull Arena la gara inizia in salita per la squadra allenata da Marco Rose che subisce la rete degli ospiti firmata da Guirassy. Il vantaggio dellla compagine di Hoeness dura per tutto il primo tempo ma nella ripresa i padroni di casa si scatenano. Henrichs firma la rete del pareggio e poi in campo c'è solo il Lipsia che passa in vantaggio con Olmo e poi dilaga con le reti di Openda, Kampl e Simons. Prima vittoria in Bundesliga per il Lipsia che all'esordio era andata ko contro il Bayer Leverkusen. Prima sconfitta invece per lo Stoccarda che alla prima di campionato si era imposto per 5-0 sul Bochum.