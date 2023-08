Bundesliga, Gosens trascina l'Union: esordio e doppietta per l'ex Inter

DARMSTADT (GERMANIA) - L' Union Berlino non sbaglia e dopo il successo alla prima di campionato, contro il Mainz, batte anche il Darmstadt con un netto 1-4, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Aaronson al 21' del primo tempo. Protagonista di giornata l'ex Inter Robin Gosens che alla prima da titolare segna la sua personale doppietta in appena 35 minuti . Le reti di Behrens e Doekhi per l'Union e quella di Mehlem per i padroni di casa fissano il punteggio.

Prima frenata per il Dortmund

Prima frenata invece per il Borussia Dortmund che in casa del Bochum ottiene solo un pareggio. I padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Stoger nel primo tempo e poi nella ripresa è Malen a portare il risultato sull'1-1.

Vincono Hoffenheim e Friburgo, Colonia ko

Gara frizzante quella Heidenheim e Hoffenheim. La squadra di Schmidt passa sul doppio vantaggio con i gol di Beste e Pieringer ma le reti di Beier e Kaderabek e soprattutto quella di Kramaric su rigore in pieno recupero completano la rimonta per gli ospiti che si impongono per 2-3. Cade invece il Colonia, battuto in casa dal Wolfsburg: i padroni di casa passano in vantaggio con il gol di Waldschmidt ma poi gli ospiti rimontano e vincono nella ripresa grazie a una doppietta di Wind. Vince al fotofinish invece il Friburgo contro il Werder Brema grazie alla rete di Philipp allo scadere del recupero. Percorso netto anche per la quadra di Streich a punteggio pieno dopo due giornate.

