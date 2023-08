Bundesliga, Kane show: doppietta con il Bayern!

MONACO DI BAVIERA - Seconda vittoria consecutiva per il Bayern Monaco di Tuchel, che batte senza problemi l'Augsburg e sale in testa alla classifica della Bundesliga. Di nuovo show di Harry Kane, dopo il gol e l'assist dell'esordio. L'attaccante inglese, arrivato dal Tottenahm per 100 milioni, realizza una doppietta che firma il definitivo 3-1 (in avvio l'autogol di Uduokhai e nel finale il gol di Beljo) e che lo porta a quota tre gol in due partite.