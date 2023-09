Bundesliga, goleada del Bayer Leverkusen. Crolla il Friburgo

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Emozioni a raffica nel sabato pomeriggio di Bundesliga. Dopo il pareggio beffa del Borussia Dortmund nell'anticipo del venerdì, il Bayer Leverkusen travolge il Darmstadt: termina 5-1 per le 'Aspirine' che balzano in vetta alla classifica e a punteggio pieno: protagonista del match è Boniface, autore di una doppietta. In gol anche Palacios, Hofmann e Hlozek (83'). Xabi Alonso balza così a quota 9 punti, davanti allo Stoccarda: i biancorossi surclassano 5-0 il Friburgo dell'azzurro Grifo e balzano al secondo a quota 6 punti. Segnano Guirassy e Fuhrich (doppietta per entrambi) e Millot.