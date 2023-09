Bonucci, il messaggio dopo la sconfitta: ecco cosa ha scritto

Inizia male l'avventura di Leonardo Bonucci in Germania. Il "suo" Union Berlino perde in casa per 0-3 contro il Lipsia e lui rimane in panchina per tutta la partita. Il difensore era arrivato da pochi giorni dopo l'addio definitivo dalla Juventus. Dopo la sconfitta, ha voluto condividere un messaggio su Instagram per i suoi nuovi tifosi.