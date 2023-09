Terremoto Bayern, Tuchel furioso con la dirigenza: cosa sta succedendo

ROMA - Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel sarebbero stati praticamente ai ferri corti: il tutto sarebbe nato quando Tuchel, al termine della finestra di mercato, ha definito corta la rosa a propria disposizione: ad esempio l'arrivo di Kane, per quanto importante, non sarebbe stato supportato da altre operazioni nel pacchetto avanzato. Affermazioni che hanno indispettito la dirigenza. Il Ceo Dreesen ha infatti replicato "Penso che sia una squadra di prima classe, non vedo il motivo per non iniziare la stagione con fiducia".