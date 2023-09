Bayern Monaco, De Ligt contro Tuchlel: "Non capisco perché non gioco"

In casa Bayern Monaco è ufficialmente scoppiato il caso De Ligt . L'ex difesore della Juventus è stato impiegato per soli 10 minuti nelle ultime due partite. Tuchel sembra infatti preferire la coppia composta da Upamecano e Kim .

De Ligt contro Tuchel: "Chiedetegli perché non gioco"

L'olandese ha manfestato il suo dissenso per le scelte dell'allenatore tedesco in conferenza stampa: "Perché non mi fanno partire titolare? Guarda, non ne ho idea dovresti chiedere all’allenatore. Sto facendo tutto ciò che dice e giocando anche a centrocampo per soli dieci minuti. Non lo capisco, ma non mi deve spiegazioni. L’unica cosa che posso fare è lavorare e migliorare sul campo. Il resto è compito dell’allenatore ed è lui che prende le decisioni".

Bayern Monaco, la replica del ds: "Non è un momento facile"

Christoph Freund, direttore sportivo del club bavarese, ha parlato della situazione De Ligt alla Bild: "Matthjis è un giocatore davvero importante per la squadra. Abbiamo tre difensori centrali di livello mondiale, avremo bisogno di tutti. Ovviamente la situazione non è facile per lui in questo momento, ma sono convinto che nei prossimi mesi giocherà molte partita. In allenamento dà sempre il massimo".