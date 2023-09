De Ligt è un caso al Bayern: da stella della Juve a panchinaro fisso

MONACO DI BAVIERA (Germania) - La seconda stagione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco non sta andando esattamente come si aspettava l'olandese. Il difensore, dopo essere stato un punto fisso della difesa bavarese nella scorsa stagione, quest'anno ha messo insieme soltanto 36' nelle prime quattro giornate della stagione. Troppo poco per chi è stato acquistato dalla Juve ben 75 milioni di euro.

De Ligt: "Gioco poco? Chiedete all'allenatore"

"Non ne ho idea, chiedete all'allenatore" è stata la risposta di de Ligt a chi gli ha chiesto il motivo del poco impiego. "Il calcio è così e non è una cosa carina, ma alla fine dipende dal tecnico" le dichiarazioni del difensore riportate da AS. Mister Tuchel, infatti, non apprezzerebbe le caratteristiche di de Ligt in fase di costruzione, in particolar modo la mancanza di velocità e un gioco troppo orizzontale.