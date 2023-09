Bayern, Tuchel: "De Ligt non gioca? Capisco non sia soddisfatto"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Matthijs De Ligt è stato uno degli investimenti più grandi fatti dal Bayern Monaco nelle ultime stagioni, ma ad un anno dal suo arrivo dalla Juve non riesce a trovare spazio. "Colpa" di Thomas Tuchel, allenatore dei Bavaresi, che lo ha lasciato ancora in panchina, anche con il Manchester United. "I centrali non si cambiano spesso, ma parliamo con i giocatori tutti i giorni. De Ligt meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma e capisco che non sia soddisfatto del minutaggio, ma lui fa gruppo e tutti devono farsi trovare sempre pronti" ha spiegato Tuchel.