De Ligt scaccia la crisi: che risposta con il Bayern Monaco

Dopo i recenti problemi e polemiche con Thomas Tuchel , De Ligt sembra aver ritrovato la fiducia nella sua avventura al Bayern Monaco . L'olandese è infatti stato tra i protagonisti nella vittoria per 7-0 dei bavaresi contro il Bochum .

Bayern Monaco, De Ligt ritrova il gol ed il sorriso

Il centrale ex Juve, dopo una serie di panchine nell'inizio di stagione, ha finalmente trovato la maglia da titolare nell'ultima partita del Bayern Monaco contro il Bochum. De Ligt ha affiancato Kim nella larghissima vittoria dei bavaresi per 7-0, togliendosi anche la gioia del gol al 29' del primo tempo. Un bel modo per rispondere sul campo e ritrovare la fiducia di Tuchel.