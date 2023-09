Bundesliga: poker e vetta per il Leverkusen, 0-0 tra Eintracht e Friburgo

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Poker e vetta per il Bayer Leverkusen, che batte l'Heidenheim e con la quarta vittoria in cinque gare di campionato aggancia in vetta alla classifica il Bayern Monaco (vittorioso 7-0 sul Bochum). Nel primo tempo apre le danze Boniface con il gol del vantaggio per la squadra di Xabi Alonso. Nella ripresa arriva la risposta degli ospiti con Dinkci per il momentaneo 1-1, ma il Bayer non si scoraggia e con Hofmann, Boniface (rigore e doppietta per lui) e Adli dilaga fino al definitivo 4-1.