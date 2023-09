De Ligt e la gaffe su Messi: la figuraccia social è clamorosa

Gaffe De Ligt, cosa ha detto?

La domanda posta ai calciatori bavaresi è stata: "Con chi avresti voluto giocare tra gli ex calciatori?". La risposta di De Ligt è stata immediata, citando Messi. Il problema è che il fuoriclasse argentino è ancora in attività, attualmente in forza all'Inter Miami. Una gaffe che non è passata inosservata, scatenando le ironie del web.