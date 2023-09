Bundesliga, colpo esterno del Dortmund: 3-1 in casa dell'Hoffenheim

SINSHEIM (GERMANIA) - Vittoria esterna per il Borussia Dortmund, che si impone 3-1 in casa dell' Hoffenheim e vola momentaneamente in testa alla classifica con 14 punti (uno in più di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che scenderanno in campo domani), dopo sei giornate di campionato.

Il Dortmund resiste in dieci

Ospiti in vantaggio al 18' con un bel gol di Fullbrug. I padroni di casa reagiscono e pareggiano dopo sette minuti grazie ad un calcio di rigore di Kramaric. Nel recupero del primo tempo il Borussia Dortmund torna in vantaggio grazie a Marco Reus. A venti minuti dalla fine gli uomini di Terzic restano in dieci per l'espulsione di Bensebaini: i padroni di casa attaccano fino alla fine, ma non riescono a sfondare. Il Borussia si difende e in pieno recupero trova il terzo gol con Ryerson.