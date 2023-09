Bundesliga, Leverkusen in testa. Bonucci, è crisi Union

MAINZ (GERMANIA) - Il sabato della Bundesliga vede il Bayer Leverkusen momentaneamente da solo in testa dopo il successo contro il Mainz . Frena ancora l' Union Berlin di Bonucci , ko contro l' Heidenheim e ora a quota 4 sconfitte di fila. Nelle altre partite vittorie per Stoccarda e Wolfsburg , che battono rispettivamente Colonia e Eintracht .

Leverkusen in testa, crisi Bonucci

In attesa del Bayern Monaco, impegnato con il Lipsia, il Bayern Leverkusen si prende momentaneamente il primo posto in classifica battendo il Mainz 3-0 con l'autogol di Van de Berg e le reti di Grimaldo e Hofmann. La squadra di Xabi Alonso ottiene la seconda vittoria consecutiva e si porta a quota 16 punti. Situazione totalmente diversa in casa Union Berlin, ormai in piena crisi. La squadra di Bonucci colleziona la quarta sconfitta consecutiva contro l'Heidenheim (1-0) e rimane a quota 6 punti, all'undicesimo posto. Una forma pessima per il club, dopo le due vittorie consecutive nelle prime due giornate, che tra circa un mese ospiterà il Napoli per la sfida di Champions League.

Sorpresa Stoccarda, Eintracht e Bochum ko

Continua a sorprendere lo Stoccarda, che batte il Colonia per 2-0 e trova la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Hoeneb è la sorpresa di questo inizio di Bundesliga: dopo sei giornate si trova a quota 15 punti, attualmente al secondo posto. Frena ancora l'Eintracht Francoforte: dopo quattro pareggi consecutivi arriva il ko contro il Wolfsburg per 2-0 (doppietta di Wind). Colpo esterno del Borussia Moenchengladbach che espugna 3-1 il campo del Bochum. La squadra di Seoane ipoteca i tre punti già nel primo tempo con la rete di Neuhaus e la doppietta di Plea. Inutile, a 20' dal termine, l'acuto dei padroni di casa con Losilla.