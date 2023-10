Bundesliga, Bonucci e Gosens in gol non bastano: Union ko contro il Dortmund

Bonucci e Gosens non bastano: Union ko

Periodo nero per l'Union Berlin, prossimo avversario in Champions League del Napoli, che crolla contro il Borussia Dortmund per 4-2. Sblocca subito Fullkrug per i gialloneri, poi la rimonta firmata dai due ex Serie A: al 9' l'ex Atalanta e Inter Gosens firma il pareggio mentre al 31' l'ex Juve Bonucci trasforma il rigore del sorpasso. Nella ripresa, però, l'Union crolla sotto le reti di Schlotterbeck, Brandt e Ryerson. Ennesima sconfitta per la squadra di Fischer, la quinta di fila in sette giornate di campionato. Il Dortmund è invece secondo, a quota 17 punti.

Stoccarda a sorpresa in testa

Momentaneamente in testa alla classifica, a sorpresa, c'è lo Stoccarda che batte 3-1 il Wolfsburg. Una tripletta di Guirassy firma la quinta vittoria di fila, che porta la squadra di Hoeneb al primo posto con 18 punti. Frena il Lipsia, con un pareggio senza reti contro il Bochum. Infine il Darmstadt batte l'Augusta 2-1.