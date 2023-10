Bundesliga, il Leverkusen resta in testa: vince anche il Bayern

Il Bayer Leverkusen batte il Colonia 3-0 e ottiene la terza vittoria consecutiva in Bundesliga. Gli uomini di Xabi Alonso dominano la gara e si confermano in testa alla classifica. I padroni di casa sbloccano il risultato al 22' con Hofmann, abile a sfruttare l'assist di Wirtz . Partita chiusa già dieci minuti dopo grazie al raddoppio di Frimpong. Nella ripresa, al 67' arriva il terzo gol di Boniface.

Il Bayern Monaco batte il Friburgo

Vittoria anche per il Bayern Monaco, che si impone con un netto 3-0 in casa contro il Friburgo. Nel primo tempo, al 12' l'ex juventino Coman apre le danze, mentre al 25' Sane trova il raddoppio. Nel finale doppietta personale per Coman. Quinta vittoria nelle ultime sette gare per gli uomini di Tuchel, che agganciano il Borussia Dortmund a quota 17, al terzo posto della classifica del massimo campionato tedesco. A meno due dalla capolista Bayer e a meno uno dallo Stoccarda secondo. Vittoria per l'Eintracht Francoforte, che si impone 2-0 in casa contro l'Heidenheim. Dopo aver fallito un rigore con Ngankam al 30', i padroni di casa sbloccano il risultato al 39' con Larsson. Nella ripresa arriva anche il raddoppio, siglato da Knauff.

