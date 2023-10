Bundesliga, Grimaldo lancia il Leverkusen: Xabi Alonso primo

WOLFSBURG (GERMANIA) - Colpo esterno del Bayer Leverkusen nell' ottava giornata di Bundesliga : la squadra di Xabi Alonso vince 2-1 sul campo del Wolfsburg e si conferma capolista solitaria. Le 'aspirine' sbloccano il match al 13' con Frimpong ma vengono raggiunti da Lacroix al 41'. Nella ripresa, al 62', la rete di Grimaldo lancia il Bayer che raggiunge quota 22 punti. A un punto di distacco c'è la sorpresa Stoccarda che inguaia l' Union Berlino di Gosens e Bonucci (solo panchina per l' ex Juve ) al sesto ko consecutivo: la squadra di Hoeness vince 3-0 grazie ai gol di Guirassy (16'), Silas (81') e Undav (88')

Bundesliga, Grifo trascina il Friburgo. Tris Lipsia

Nelle altre sfide del pomeriggio spicca il successo casalingo del Friburgo: 2-1 al Bochum. Succede tutto nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio con Paciencia. I padroni di casa pareggiano i conti con Doan e completano la rimonta con il rigore dell'azzurro Grifo al tramonto della prima frazione. Bene anche il Lipsia che cala il tris sul campo del neopromosso Darmstadt: un netto 3-1 che porta le firme di Openda (doppietta, al 1' e 72') e Forsberg (24') mentre ai padroni di casa non basta l'acuto di Kempe dagli undici metri (32'). Successo esterno anche per l'Eintracht Francoforte, corsaro 3-1 a Sinsheim contro l'Hoffenheim: Beier al 7' illude i padroni di casa, rimontati dalle reti di Marmoush (11'), Knauff (23') e Skhiri (48' p.t.).

