Tris Colonia con doppio rigore. Rimonta dell'Augsburg: cinque gol!

Cinque gol dell'Augsburg in rimonta

Successo in trasferta per l'Augsburg che sul campo dell'Heidenheim si impone in rimonta col risultato di 5-2. Primo tempo pirotecnico con i padroni di casa che nel giro di un minuto, tra il 17' e il 18', con Kleindienst e Beste firmano il doppio vantaggio. La reazione dell'Augsburg è immediata con Tietz, Pedersen e Demirovic che prima dell'intervallo realizzano, con un gol a testa, la rimonta per il momentaneo 3-2. Nella ripresa gli ospiti dilagano con Uduokhai e Rexhbecaj (rigore) per il definitivo 5-2. L'Augsburg balza così a 8 punti nella classifica della Bundesliga.