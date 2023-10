Bonucci in crisi e in discussione a Berlino: panchina e polemiche

BERLINO – Altro che crisi, ormai è un crollo e travolge anche Bonucci. L’Union Berlino affronta il Napoli nel momento peggiore dalla sua promozione in Bundesliga nel 2019. I berlinesi sono stati battuti anche sabato nella partita casalinga contro lo Stoccarda. La prova generale per la super partita di Champions in programma domani è stata un disastro: 0-3. È arrivata l’ottava sconfitta consecutiva e ha fatto precipitare al quindicesimo posto, al limite della zona retrocessione, la squadra che un anno fa, dopo 8 giornate, era la rivelazione al primo posto da sola in Bundesliga. Adesso i biancorossi di Urs Fischer sono a mani vuote dal 26 agosto.