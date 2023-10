Bonucci furioso per la panchina contro il Napoli: cosa ha fatto dopo la partita

BERLINO (GERMANIA) - Ha fatto rumore l'esclusione di Leonardo Bonucci dai titolari dell'Union Berlino nella sfida giocata ieri, e persa 1-0, con il Napoli in Champions League. Al suo posto il tecnico Urs Fischer, come avvenuto anche in Bundesliga contro lo Stoccarda, ha preferito schierare Diogo Leite. Una scelta che, secondo quando rivelato da Sky Sport, non è andata giù a Bonucci, tanto che avrebbe chiesto un confronto con il tecnico dei biancorossi dopo la partita. L'ex Juve, infatti, vorrebbe capire se sta lavorando come vuole il tecnico e anche se ci sia ancora fiducia in lui. Bonucci, del resto, era partito titolare nelle ultime due gare di Champions, in particolare in quella persa contro il Real Madrid soltanto al 94', così come nelle ultime tre partite di Bundesliga, almeno fino al match con lo Stoccarda.