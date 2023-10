Bundesliga, ottovolante Bayern: tripletta per Kane e gol da centrocampo. Bonucci, crisi nera

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Show del Bayern Monaco nella nona giornata di Bundesliga . I campioni di Germania festeggiano il ritorno in campo di Manuel Neuer dopo 10 mesi di inattività con un clamoroso 8-0 al neopromosso Darmstadt (tre espulsi nel match: Kimmich per il Bayern , Gjasula e Maglica per gli ospiti ). Protagonista indiscusso del match dell' Allianz Arena è Harry Kane , autore di una tripletta . Il 5-0 arriva con un tiro da centrocampo fuori da ogni logica. In gol anche Sané e Musiala (entrambi autori di una doppietta ) e sigillo dell'eterno Thomas Muller . Un successo netto per i bavaresi che volano momentaneamente in vetta alla classifica, a quota 23 punti, in attesa del Bayer Leverkusen , impegnato domani (29 ottobre) alla ' BayArena ' contro il Friburgo .

Bayern Monaco-Darmstadt 8-0: cronaca, tabellino e statistiche

Bundesliga, Union Berlino e Stoccarda al tappeto

Bonucci torna titolare nell'Union Berlino, ma la squadra della capitale cade in casa del Werder Brema per 2-0: sul tabellino l'autogol di Knoche e il sigillo di Ducksch. La situazione è sempre più complicata per l'Union che è ai magini della zona rossa e con dieci ko tra campionato e coppe nello specchietto retrovisore. Seconda sconfitta in Bundesliga per lo Stoccarda, terza forza della Germania, che cede il passo all'Hoffenheim, capace di imporsi con uno spettacolare 3-2.

Werder Brema-Union Berlino 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Stoccarda-Hoffenheim 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Wolfsburg ko, Borussia M onchengladbach di misura

Anche il Wolfsburg incappa in una giornata no: fa festa l'Augusta vincendo 3-2. Mentre il Borussia vince di misura per 2-1 contro l'Heidenheim: Plea realizza un gol lampo dopo 4', risponde Dinkci prima nel riposo, ma a inizio ripresa un autogol di Fohrenbach chiude la contesa.

Augusta-Wolfsburg 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Borussia Moenchengladbach-Heidenheim 2-1: cronaca, tabellino e statistiche