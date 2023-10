Kane, ma che gol hai fatto? Tira da centrocampo e manda in estasi i tifosi del Bayern

Finire il primo tempo sullo 0-0 e poi chiudere il match nel secondo tempo vincendo per 8-0. Non, non è uno scherzo ma è il Bayern Monaco di HurriKane. E’ stato proprio lui, Harry Kane, il protagonista assoluto, totale del match con una tripletta da urlo condita da un gol da fuoriclasse totale con un pallonetto da centrocampo a scavalcare il povero Schuhen, preso a pallonate come tutto il suo Darmstadt. Otto gol subiti tra il 51’ e l’88’, una media di un gol preso ogni cinque minuti. Definirlo incubo è poco.